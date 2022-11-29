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НовостиЭкономика29 ноября 2022 10:13

В Минтрансе РФ заявили, что Китай отказывается признавать российские страховые документы судовладельцев

РФ предложит Китаю рассмотреть возможность признания сертификатов компаний, осуществляющих страхование морских перевозок российских энергоносителей
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Китай отказывается признавать российские страховые документы судовладельцев Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Китай отказывается признавать российские страховые документы судовладельцев Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Власти Китая отказываются признавать страховые документы судовладельцев, выданные российскими страховщиками и Российской национальной перестраховочной компанией. Об этом заявил заместитель министра транспорта РФ Александр Пошивай.

«Российские судовладельцы сталкиваются с отказами властей и компаний КНР в части признания страховых документов на суда и грузы, выданные вышесказанными страховыми компаниями», – сказал замглавы российского Минтранса на российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.

По словам Пошивая, Россия хочет предложить Китаю рассмотреть возможность признания сертификатов компаний, которые осуществляют страхование и перестрахование морских перевозок российских энергоносителей, и документов, гарантирующих финансовое покрытие рисков. Это необходимо для развития двустороннего сотрудничества между странами, отметил он.

Между тем вице-премьер РФ Александр Новак заявил о готовности Москвы рассмотреть предложение Китая о добыче нефти в России.

Ранее Минфин США сообщал, что запрет на морские перевозки нефти из России вступит в силу 5 декабря 2022.