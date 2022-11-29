В Минтрансе РФ заявили, что Китай отказывается признавать российские страховые документы судовладельцев

Китай отказывается признавать российские страховые документы судовладельцев Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Власти Китая отказываются признавать страховые документы судовладельцев, выданные российскими страховщиками и Российской национальной перестраховочной компанией. Об этом заявил заместитель министра транспорта РФ Александр Пошивай.

«Российские судовладельцы сталкиваются с отказами властей и компаний КНР в части признания страховых документов на суда и грузы, выданные вышесказанными страховыми компаниями», – сказал замглавы российского Минтранса на российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.

По словам Пошивая, Россия хочет предложить Китаю рассмотреть возможность признания сертификатов компаний, которые осуществляют страхование и перестрахование морских перевозок российских энергоносителей, и документов, гарантирующих финансовое покрытие рисков. Это необходимо для развития двустороннего сотрудничества между странами, отметил он.

Между тем вице-премьер РФ Александр Новак заявил о готовности Москвы рассмотреть предложение Китая о добыче нефти в России.

Ранее Минфин США сообщал, что запрет на морские перевозки нефти из России вступит в силу 5 декабря 2022.