Представитель Эрдогана заявил, что Турция координировала операцию в Сирии с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Турции координировали с Россией свои действия во время воздушной спецоперации на курдских территориях Сирии и Ирака, заявил представитель турецкого президента Ибрагим Калын.

«Как мы вошли в воздушное пространство в Телль-Рифате? Обсудили это с Россией, координировали свои действия. Мы планируем, обсуждаем, координируем, действуем», – сказал он в интервью телеканалу AHaber.

Напомним, 20 ноября в Министерстве обороны Турции заявили, что в рамках операции «Коготь-меч» Анкара нанесла удары по курдским районам на севере Ирака и Сирии. В военном ведомстве заявили, что целью операции является нейтрализация Рсбочей партии Курдистана, а также Союза общин Курдистана и Отрядов народной самообороны курдов.

Как писал сайт KP.RU, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, что Анкара начала воздушную операцию в Сирии и Ираке из-за того, что Россия «отказалась» выполнять обещания по отводу по отводу курдских формирований от границ республики.