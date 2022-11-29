Столтенберг заявил, что российские ракетные удары нанесли колоссальный урон Украине

Йенс Столтенберг Фото: REUTERS

Российские ракетные удары нанесли колоссальный урон Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в преддверии встречи министров иностранных дел стран-участниц военного блока в Бухаресте во вторник, 29 ноября 2022 года.

"Атаки по украинской инфраструктуре имеют колоссальный эффект", - подчеркнул Столтенберг.

По его словам, на этом фоне Североатлантический альянс планирует дополнительную помощь Незалежной, в том числе в сфере противовоздушной обороны.

Столтенберг добавил, что рассматривается возможность поставок новых ПВО и боеприпасов к ним. Кроме того, НАТО ведет обсуждение по организации обслуживания уже принятых на вооружение Украины систем противовоздушной обороны.

Как ранее писал сайт KP.RU, австрийский эксперт в сфере безопасности Герхард Манготт выразил мнение, что у Киева заканчиваются запасы ракет для систем противовоздушной обороны на фоне массированных ударов Вооруженных сил России по объектам военной и энергетической инфраструктуры.

Напомним, Россия наносит массированные удары по инфраструктуре Украины в ответ на поставки западного вооружения Киеву. Соответствующее публично заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.