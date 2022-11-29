В Испании заявили, что ЕС совершил экономическое самоубийство Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политика сдерживания России санкциями привела Европу к потере влияния и полной зависимости от США, об этом сообщил в своей статье Фабрицио Казари для издания Rebelion.

«На текущем этапе Европейский союз проигрывает больше всех. Фактически, он совершил экономическое самоубийство, пытаясь сдержать рост влияния России на мировой арене», - подчеркивает автор.

Казари прямо указывает, что Вашингтону удалось достичь своих целей в отношении текущего кризиса, они разорвали торговые отношения между Брюсселем и Москвой, установили энергетическую зависимость Европы от США и положили конец доминированию евро над долларом.

Кроме того, в публикации отмечается, что «самым страшным бумерангом в истории ЕС стали антироссийские санкции, которые оказались неэффективны против устойчивой экономики России».

Как сообщал сайт KP.RU, по данным Евростата, инфляция в еврозоне в октябре 2022 года ускорилась до 10,7%. Основу инфляционного давления составил рост цен на энергоносители - около 42%.

В Британии по данным Бюро национальной статистики по итогам октября 2022 года годовая инфляция ускорилась до 11,1% и стала рекордной за последние 40 лет.