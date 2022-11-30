Шойгу сообщил, что 300 тысяч призванных по мобилизации резервистов прошли боевую подготовку

300 тысяч призванных по мобилизации резервистов прошли боевую подготовку Фото: пресс-служба Госдумы

Призванные в рамках частичной мобилизации 300 тысяч резервистов, а также добровольцев, прошли боевое обучение на полигонах, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

«К боевой учебе новых воинских формирований привлечено около трех тысяч инструкторов, задействовано более ста полигонов на территории нашей страны и Республики Беларусь. За два месяца обучено свыше 300 тысяч резервистов, в том числе добровольцев», – сказал глава Минобороны на заседании коллегии ведомства.

Как уточнил министр, в учебных центрах были подготовлены около восьми тысяч экипажей боевых машин и танков, расчетов артиллерийских систем, средств противовоздушной обороны, комплексов беспилотной авиации, радиоэлектронной борьбы и связи.

Напомним, президент России объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022. В ее рамках планировалось привлечь в Вооруженные силы 300 тысяч человек. Мероприятия частичной мобилизации были завершены в конце октября.