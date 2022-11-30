Президент Нигерии заявил о распространении оружия с Украины среди террористов в Африке Фото: REUTERS

Оружие, поступающее Украины от стран Запада, попадает к террористам в странах бассейна озера Чад, заявил президент Нигерии Мухаммаду Бухари на саммите лидеров государств-членов Комиссии по бассейну озера Чад (LCBC).

«Вооруженный конфликт на Украине и ситуация в Сахеле служат основными источниками оружия и боевиков, которые пополняют ряды террористов в районе озера Чад. Значительная часть оружия и боеприпасов, закупленных для ведения войны в Ливии, продолжает поступать в район озера Чад и другие части Сахеля. Оружие, используемое в конфликте на Украине, в равной степени начинает просачиваться в регион», – сказал политик.

Бухари отметил необходимость усиления контроля за перемещением оружия в странах бассейна озера Чад, то есть в Нигерии, Нигере, Камеруне и Чаде.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин заявил о формировании на Украине черного рынка оружия. В его контрабанде в другие регионы активно участвуют трансграничные преступные группы, отметил глава государства.

Между тем британские правоохранительные органы допустили попадание оружия с Украины в руки террористов.