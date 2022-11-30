Нарышкин сообщил, что обсуждал ядерную безопасность и Украину с директором ЦРУ Бернсом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин сообщил, что провел встречу с директором ЦРУ США Уильямом Бернсом.

П его с ловам, темы их обсуждения были связаны с ядерной безопасностью и Украиной.

- Подтверждаю высказывание госпожи Руд. ... Наиболее часто употреблявшимися словами на этой встрече были "стратегическая стабильность", "ядерная безопасность", "Украина" и "киевский режим", - рассказал Нарышкин в беседе с РИА Новости.

Пару дней назад временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд заявляла, что между российской и американской сторонами есть канал связи по управлению рисками, в том числе ядерными. По ее словам, именно этот вопрос стал целью встречи главы СВР Сергея Нарышкина и руководителя ЦРУ Уильяма Бернса.

Напомним, встреча представителей ведомств РФ и США прошла 14 ноября в Анкаре в штаб-квартире Национальной разведывательной организации Турции.