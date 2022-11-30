Еврокомиссия заморозила выделение Венгрии денег из фондов ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия заморозила выделение Венгрии нескольких миллиардов евро финансовой помощи, так как Будапешт не выполнил все условия еврочиновников, об этом заявили в ЕК.

«Комиссия считает, что, несмотря на предпринятые шаги, все еще существует риск для бюджета ЕС... Комиссия решила сохранить свое первоначальное предложение от 18 сентября о приостановке 65% обязательств по трем операционным программам в рамках политики сплочения на сумму 7,5 миллиарда евро», - указано в сообщении.

Решение ЕК о замораживании денежных средств для Венгрии еще должен утвердить Совет стран ЕС.

Власти Венгрии намерены заблокировать план Евросоюза по передаче Украине 18 миллиардов евро в рамках программы макрофинансовой помощи, рассказали источники, знакомые с ситуацией.

Как сообщал сайт KP.RU, ранее Венгрия блокировала предоставление Украине льготных кредитов на более стабильной основе из-за необходимости использования дополнительных резервов, которыми располагает бюджет ЕС.

Кроме того, Венгрия оказалась единственной страной Европейского союза, которая отказалась от тренировочной миссии украинских солдат и финансирования такой подготовки.