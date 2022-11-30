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НовостиВ мире30 ноября 2022 12:25

Еврокомиссия заморозила выделение Венгрии денег из фондов ЕС

Для получения финансовой помощи Будапешт должен выполнить все условия ЕК
Сергей ГАПЧУК
Еврокомиссия заморозила выделение Венгрии денег из фондов ЕС

Еврокомиссия заморозила выделение Венгрии денег из фондов ЕС

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия заморозила выделение Венгрии нескольких миллиардов евро финансовой помощи, так как Будапешт не выполнил все условия еврочиновников, об этом заявили в ЕК.

«Комиссия считает, что, несмотря на предпринятые шаги, все еще существует риск для бюджета ЕС... Комиссия решила сохранить свое первоначальное предложение от 18 сентября о приостановке 65% обязательств по трем операционным программам в рамках политики сплочения на сумму 7,5 миллиарда евро», - указано в сообщении.

Решение ЕК о замораживании денежных средств для Венгрии еще должен утвердить Совет стран ЕС.

Власти Венгрии намерены заблокировать план Евросоюза по передаче Украине 18 миллиардов евро в рамках программы макрофинансовой помощи, рассказали источники, знакомые с ситуацией.

Как сообщал сайт KP.RU, ранее Венгрия блокировала предоставление Украине льготных кредитов на более стабильной основе из-за необходимости использования дополнительных резервов, которыми располагает бюджет ЕС.

Кроме того, Венгрия оказалась единственной страной Европейского союза, которая отказалась от тренировочной миссии украинских солдат и финансирования такой подготовки.