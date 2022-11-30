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НовостиВ мире30 ноября 2022 12:41

В США намерены укрепить позиции Украины перед переговорами с Россией

США готовы обеспечить поставки Украине до самой "победы", заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Кирби
Владимир РОМАНЕНКО
США готовы обеспечить поставки Украине до самой "победы", заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Кирби

США готовы обеспечить поставки Украине до самой "победы", заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Кирби

Фото: REUTERS

США настояли на том, чтобы Украина могла начать переговоры с Россией с позиции силы. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу NBC. В связи с этим Белый дом готов обеспечить поставки Украине до победы.

"Это то, что должен решать президент Зеленский. Мы не собираемся подталкивать и заставлять его садиться за стол переговоров, - подчеркнул чиновник. - Мы намерены обеспечить продолжение нашей помощи его вооруженным силам, чтобы они добивались успеха на поле боя".

Кирби отметил, что президент Украины Владимир Зеленский сядет за стол переговоров, когда будет к этому готов. "Он сможет вести их с позиции силы. Именно на этом мы и намерены сосредоточиться", - заключил Кирби.

Напомним, ранее Зеленский выразил готовность вести диалог с Москвой и озвучил условия начала мирных переговоров. Он отметил среди прочего восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий, а также "возвращение справедливости".

Также председатель КНР Си Цзиньпин, в числе других представителей мирового сообщества, призвал страны уважать территориальную целостность и суверенитет друг друга. По его мнению, все действующие конфликты должны быть урегулированы мирным путем при помощи диалога.