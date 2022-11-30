В США намерены укрепить позиции Украины перед переговорами с Россией

США готовы обеспечить поставки Украине до самой "победы", заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Кирби Фото: REUTERS

США настояли на том, чтобы Украина могла начать переговоры с Россией с позиции силы. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу NBC. В связи с этим Белый дом готов обеспечить поставки Украине до победы.

"Это то, что должен решать президент Зеленский. Мы не собираемся подталкивать и заставлять его садиться за стол переговоров, - подчеркнул чиновник. - Мы намерены обеспечить продолжение нашей помощи его вооруженным силам, чтобы они добивались успеха на поле боя".

Кирби отметил, что президент Украины Владимир Зеленский сядет за стол переговоров, когда будет к этому готов. "Он сможет вести их с позиции силы. Именно на этом мы и намерены сосредоточиться", - заключил Кирби.

Напомним, ранее Зеленский выразил готовность вести диалог с Москвой и озвучил условия начала мирных переговоров. Он отметил среди прочего восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий, а также "возвращение справедливости".

Также председатель КНР Си Цзиньпин, в числе других представителей мирового сообщества, призвал страны уважать территориальную целостность и суверенитет друг друга. По его мнению, все действующие конфликты должны быть урегулированы мирным путем при помощи диалога.