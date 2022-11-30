«Газпром экспорт» назвал неправомерным иск Uniper о невыполнении контракта Фото: REUTERS

"Газпром экспорт" не признает нарушение контрактов и правомерность заявленных немецкой компанией Uniper требований о возмещении убытков, об этом заявили в компании.

"Газпром экспорт" подтверждает, что германская компания Uniper инициировала арбитражное разбирательство. В настоящий момент мы изучаем полученное исковое заявление и будем защищать свои интересы в рамках правового поля. «Газпром экспорт» не признает нарушение контрактов и правомерность заявленных требований Uniper о возмещении убытков", - говорится в заявлении.

Как сообщал сайт KP.RU, 30 ноября 2022 года концерн Uniper обратился в суд с иском к "Газпром экспорт", чтобы компенсировать убытки от недопоставки газа из России в 2022 году. По данным компании, расходы на закупку недостающего газа из РФ составили 11,6 млрд евро.

Также Молдавия планировала подать в суд на "Газпром" и взыскать компенсации за сокращение поставок газа.

Ранее "Газпром" зафиксировал "оседание" в Украине части российского газа, который предназначался Молдавии.