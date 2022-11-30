Алексей Никифоров назначен новым главой «Мотор Сич» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Украины сообщило о назначении новым главой предприятия «Мотор Сич» Алексея Никифорова.

«28 ноября 2022 года приказом министра обороны Украины внесены изменения в устав публичного акционерного общества «Мотор Сич», на основе которого действует предприятие. Приказом министра обороны Украины генеральным директором предприятия назначен Алексей Никифоров", - говорится на сайте ведомства.

В заявлении также указывается, что «прекращены полномочия и уволен с должности президент акционерного общества Вячеслав Богуслаев».

Как писал сайт KP.RU, в конце октября 2022 года Владимир Рогов сообщал, что на Украине в городе Запорожье был задержан глава предприятия «Мотор сич» Вячеслава Богуслаева, которого обвиняют в государственной измене и сотрудничестве с Россией.

В начале ноября 2022 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам заявила о национализации нескольких украинских предприятий, в том числе и предприятия «Мотор Сич».