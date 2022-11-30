Белый дом объяснил, почему США не поставляют Украине оружие большой дальности

Белый дом заявил, что США не поставляют Украине оружие большой дальности из-за риска эскалации Фото: REUTERS

Соединенные Штаты не поставляют Украине вооружения большой дальности, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы заявляли – и не оправдывались за это – о своих опасениях относительно того, что мы не хотим дальнейшей эскалации в этом конфликте», – сказал он на брифинге.

Кирби отметил, что США каждый день работает в тесном взаимодействии с Украиной для решения вопросов, касающихся ее оборонного потенциала, и удовлетворения потребностей Киева в оружии.

Напомним, ранее Кирби рассказал, что США настояли на том, чтобы Украина могла начать переговоры с Россией с позиции силы. В связи с этим Белый дом готов обеспечить поставки вооружения Киеву до его победы, заявил он.

Сайт KP.RU разбирался, даст ли Вашингтон Украине свои системы ПВО в ответ на ракетные удары России.