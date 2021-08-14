Погрязли в долгах: россияне взяли рекордное количество кредитов наличными

Активнее всего нецелевые займы берут в Москве и области, а также в Краснодарском крае, Свердловской области и Башкирии
Фото: Дмитрий Ахмадуллин
Жители России все энергичнее обращаются в банки за нецелевыми займами, которые также называют кредиты наличными. В июле 2021 года россияне взяли 1,7 млн кредитов, что на 34% больше, чем в июле 2020 года. А за первое полугодие 2021 года банки предоставили 10,7 млн кредитов – на 42% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда количество выдач сильно сократилось на фоне первой волны пандемии. Эти данным приводят в Объединенном кредитном бюро (ОКБ), обрабатывающем информацию о 97% российских заемщиках.
Активнее всего нецелевые займы берут в Москве и области, а также в Краснодарском крае, Свердловской области и Башкирии (о других регионах смотри КОНКРЕТНО).
Вместе с тем мы стали брать больше займов «до зарплаты» (до 30 тыс. руб.) За июль 2021 года микрофинансовые организации выдали 2,32 млн. таких микрокредита, что на 0,7% больше, чем годом ранее, сообщают в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), отработавшем данные 3 тыс. МФО.
Генеральный директор НБКИ Александр Викулин подчеркивает, что почти год число выданных микрозаймов растет темпами, значительно превышающими прошлогодние показатели. Он предположил, что во многом это связано с выдачей микрокредитов через интернет, упрощающей и ускоряющий процесс.
- Так, в 2021 году доля онлайн-заявок составляет около 75% от общего числа заявок, - говорит Александр Викулин. - Увеличение выдачи микрозаймов по сравнению с 2019-2020 годах также объясняется переходом на обслуживание в МФО части заемщиков банков в связи с консервативной кредитной политикой последних
Больше всего займов «до зарплаты» в июне 2021 года выдано в Москве и области. На третьем месте по числу выданных МФО кредитов Свердловская область, от которой незначительно отстает Краснодарский край (о других регионах, где популярны микрокредиты, смотри КОНКРЕТНО).
Чаще брать микрозаймы стали в Москве и Санкт-Петербурге, а также Челябинской, Омской и Московской областях. Среди 30 регионов, где МФО очень популярны, стали реже туда обращаться жители Алтая, Архангельской и Белгородской областей, а также Приморского края.
КОНКРЕТНО
Где чаще всего берут кредиты наличными (количество кредитов в тыс. шт):
1. Москва — 107
2. Московская область — 94,1
3. Краснодарский край — 63,1
4. Свердловская область — 55,5
5. Башкирия — 54,4
6. Санкт-Петербург — 53,1
7. Татарстан — 46,2
8. Ростовская область — 45,6
9. Челябинская область — 39,4
10. Красноярский край — 39,2
По данным ОКБ в июле 2021 года.
Где чаще всего берут микрозаймы (количество кредитов)?
1. Москва — 116 750
2. Московская область — 104 989
3. Свердловская область — 83 099
4. Краснодарский край — 82 867
5. Республика Башкортостан — 74 903
6. Ростовская область — 66 728
7. Челябинская область — 66 029
8. Республика Татарстан — 65 266
9. Кемеровская область — 64 841
10. Санкт-Петербург — 64 062
По данным НБКИ в июле 2021 года.
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