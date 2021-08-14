Погрязли в долгах: россияне взяли рекордное количество кредитов наличными

Активнее всего нецелевые займы берут в Москве и области, а также в Краснодарском крае, Свердловской области и Башкирии Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Жители России все энергичнее обращаются в банки за нецелевыми займами, которые также называют кредиты наличными. В июле 2021 года россияне взяли 1,7 млн кредитов, что на 34% больше, чем в июле 2020 года. А за первое полугодие 2021 года банки предоставили 10,7 млн кредитов – на 42% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда количество выдач сильно сократилось на фоне первой волны пандемии. Эти данным приводят в Объединенном кредитном бюро (ОКБ), обрабатывающем информацию о 97% российских заемщиках.

Активнее всего нецелевые займы берут в Москве и области, а также в Краснодарском крае, Свердловской области и Башкирии (о других регионах смотри КОНКРЕТНО).

Вместе с тем мы стали брать больше займов «до зарплаты» (до 30 тыс. руб.) За июль 2021 года микрофинансовые организации выдали 2,32 млн. таких микрокредита, что на 0,7% больше, чем годом ранее, сообщают в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), отработавшем данные 3 тыс. МФО.

Генеральный директор НБКИ Александр Викулин подчеркивает, что почти год число выданных микрозаймов растет темпами, значительно превышающими прошлогодние показатели. Он предположил, что во многом это связано с выдачей микрокредитов через интернет, упрощающей и ускоряющий процесс.

- Так, в 2021 году доля онлайн-заявок составляет около 75% от общего числа заявок, - говорит Александр Викулин. - Увеличение выдачи микрозаймов по сравнению с 2019-2020 годах также объясняется переходом на обслуживание в МФО части заемщиков банков в связи с консервативной кредитной политикой последних

Больше всего займов «до зарплаты» в июне 2021 года выдано в Москве и области. На третьем месте по числу выданных МФО кредитов Свердловская область, от которой незначительно отстает Краснодарский край (о других регионах, где популярны микрокредиты, смотри КОНКРЕТНО).

Чаще брать микрозаймы стали в Москве и Санкт-Петербурге, а также Челябинской, Омской и Московской областях. Среди 30 регионов, где МФО очень популярны, стали реже туда обращаться жители Алтая, Архангельской и Белгородской областей, а также Приморского края.

КОНКРЕТНО

Где чаще всего берут кредиты наличными (количество кредитов в тыс. шт):

1. Москва — 107

2. Московская область — 94,1

3. Краснодарский край — 63,1

4. Свердловская область — 55,5

5. Башкирия — 54,4

6. Санкт-Петербург — 53,1

7. Татарстан — 46,2

8. Ростовская область — 45,6

9. Челябинская область — 39,4

10. Красноярский край — 39,2

По данным ОКБ в июле 2021 года.

Где чаще всего берут микрозаймы (количество кредитов)?

1. Москва — 116 750

2. Московская область — 104 989

3. Свердловская область — 83 099

4. Краснодарский край — 82 867

5. Республика Башкортостан — 74 903

6. Ростовская область — 66 728

7. Челябинская область — 66 029

8. Республика Татарстан — 65 266

9. Кемеровская область — 64 841

10. Санкт-Петербург — 64 062

По данным НБКИ в июле 2021 года.

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