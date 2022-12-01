Российский танкист выжил в горящем танке под обстрелом из РПГ

Российский военный сумел спастись из горящего танка и выжил под обстрелом из РПГ Фото: REUTERS

Танкист из России сумел выжить после подбития танка, в котором он находился в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом рассказал RT полковник Вооруженных сил РФ Иван Шиц.

Офицер рассказал, что водителя-механика сочли погибшим, а эвакуировать его из горящего танка под обстрелом украинских военных не удалось.

Однако через некоторое время этот военный вернулся к позициям российских подразделений. Танкист рассказал, что несколько раз терял сознание в танке из-за дыма, а после попал под обстрел из ручного противотанкового гранатомета (РПГ).

"Он отстрелялся четырьмя магазинами, дополз до линии траншей, отстрелялся оттуда. По нему уже гранатами РПГ начали работать, - уточнил Шиц. - Отлежался и за ночь дополз до наших подразделений".

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что российским военным присуще добросовестно выполнять свои воинские обязанности. Выслушав рассказ матери военнослужащего из Дагестана, российский лидер выразил уверенность, что ее сын исполняет свой долг достойно, "так, как присуще вообще российским воинам, а тем более, бойцам с Кавказа, из Дагестана".

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Путин наградил членов экипажа речного катера "Арарат", которые помогали жителям Херсона в эвакуации на левый берег Днепра. В документе говорится, что экипаж судна награжден за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга в экстремальной ситуации.