Немецкий политик Пауль считает, что общество движется к "критической точке" из-за беженцев с Украины

Беженцы из Украины приближают немецкое общество к "критической точке", считает Фредерик Пауль Фото: REUTERS

Зимой Германия может столкнуться с новым наплывом беженцев из Украины, что подтолкнет немецкое общество к "критической точке". Такое мнение выразил политик из федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, лидер группы Христианско-демократического союза (ХДС) в муниципальном совете Фредерик Пауль. Его слова приводит газета Die Welt.

По его словам, в ситуациях, когда для приема мигрантов закрывают спортзалы или другие значимые для населения места, в обществе возникает раздражение и "не исключено вскипание".

Политик прогнозирует, что на фоне прибытия еще "десятков, если не сотен тысяч" беженцев проблема проявится быстрее, чем многие ожидают.

"Речь идет о реалистичном анализе ситуации на местах, - уточнил Пауль. - Я вижу, что мы движемся к критической точке в обществе, к пределу восприятия и солидарности".

Как ранее писал сайт KP.RU, вице-президент Европейской комиссии, отвечающая за демократию и демографию, Дубравка Шуица выразила уверенность, что беженцы из Украины останутся в Европе на долгие годы после окончания конфликта.

Напомним, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что в Польше власти стали бороться со злоупотреблениями помощью, которые происходят среди беженцев из Украины. Он отметил, что Варшава готовится к новой волне беженцев из Украины и хочет минимизировать расходы бюджета на помощь им.