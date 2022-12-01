Украинский военный заявил, что командование ВСУ пугает пытками в российском плену

Украинские офицеры врали бойцам, что в русском плену их будут пытать Фото: REUTERS

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) пугает солдат пытками со стороны российских военных в случае сдачи в плен. Об этом рассказал РИА Новости пленный боец 113 отдельной бригады территориальной обороны Украины Александр Лазаренко.

По его словам, эти утверждения украинских офицеров не соответствуют действительности.

"Нас "настращали", что в плену убьют. Пальцы мне будут отрезать, - уточнил Лазаренко. - А мне сегодня ребята (российские военные) воды дали, "тушенки" и чай налили".

Пленный признался, что, когда был взят в плен, в страхе перед возможными "пытками" даже просил, чтобы его "расстреляли при попытке к бегству".

Напомним, пленный украинский военный рассказал журналистам, чем западные образцы вооружения уступают российским или советским. По словам Александра Барляна из 25-й отдельной штурмовой бригады украинских войск, который в настоящее время находится в ЛНР, натовские противотанковые комплексы NLAW и Javelin часто имеют неисправости или не укомплектованы.

Как ранее писал сайт KP.RU, попавший в российский плен украинский военный Сергей Ульянов рассказал о чрезвычайно низком уровне подготовки в Вооруженных силах Украины. По его словам, с марта 2022 года в их воинском подразделении было лишь одно занятие по тактике, а бойцов всего три раза возили на стрельбище.