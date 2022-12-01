Экс-глава ЦРУ Петреус уверен, что конфликт на Украине завершится переговорами

Экс-глава ЦРУ уверен, что переговоры между Россией и Украиной состоятся, но не сейчас Фото: Shutterstock

Конфликт на Украине завершится переговорным процессом. Такое мнение выразил бывший глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов Дэвид Петреус в беседе с немецкой газетой Tagesspiegel.

"Боевые действия на Украине закончатся путем переговоров, - уточнил Петреус. - Однако ни Владимир Путин, ни Владимир Зеленский не готовы начать переговоры в данный момент".

По оценке экс-руководителя ЦРУ, западные страны примут участие в мирном урегулировании, работая вместе с Москвой и Киевом над "созданием и реализацией решения".

Как ранее писал сайт KP.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, какие условия должна выполнить Украина для начала переговоров с РФ.

По оценке официального представителя Кремля, для этого у киевского режима должна быть политическая воля и готовность обсуждать уже озвученные Россией требования.

Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США настояли на том, чтобы Украина могла начать переговоры с Россией с позиции силы.