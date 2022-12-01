Программа социальной газификации в России стала бессрочной

Программа социальной газификации стала бессрочной. Фото: www.gasfoto.ru

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, которое делает бессрочной программу социальной газификации, а также распространяет ее действие на медучреждения и образовательные организации. Об этом сообщается на сайте кабинета министров РФ в четверг, 1 декабря 2022 года.

"Теперь она будет действовать бессрочно, - говорится в сообщении. - Это даст возможность еще большему количеству людей бесплатно провести газ до участков, на которых располагаются их дома".

Под действие программы также попадут школы, детские сады, больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерских пункты (ФАП), отделениях врачей общей практики и врачебные амбулатории.

Напомним, в конце августа президент России Владимир Путин заявил, что правительство должно проработать дополнительное субсидирование на оборудование в рамках программы социальной газификации, на эти цели должно быть направлено до 400 миллиардов рублей.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Путин еще в июне 2021 года подписал закон о "социальной газификации", который позволит реализовать мероприятия по повышению уровня газификации страны и бесплатно довести газопровод до границ земельных участков.