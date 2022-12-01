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НовостиПолитика1 декабря 2022 8:37

Марочко сообщил о переброске элитных резервов ВСУ на Краснолиманское и Купянское направления

Офицер связывает такие действия с успехами российских войск
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Украинская армия перебрасывает резервы на Краснолиманское и Купянское направления

Украинская армия перебрасывает резервы на Краснолиманское и Купянское направления

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины перебрасывают свои элитные резервы на Краснолиманское и Купянское направления. Об этом сообщил ТАСС офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в четверг, 1 декабря 2022 года.

Замечены, в частности, прибытие аэромобильных 80-й, 81-й бригад, а также 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады

По его оценке, такие действия связаны с успехами российских войск в ЛНР и связанной с этим угрозой прорыва украинской линии обороны.

Как ранее писал сайт KP.RU, временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска имеют определенный успех в наступлении под Артемовском (Бахмут), который расположен к северу от Горловки. При этом политик уточнил, что пока ситуация остается сложной.

Позднее Денис Пушилин пообещал, что Угледар будет освобожден совсем скоро. По его словам, на угледарском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) болезненно восприняли потерю Павловки, из-за чего с их стороны последовали несколько безуспешных попыток контрнаступления.