В Раде заявили, что более 40% инфраструктуры железной дороги Украины разрушено Фото: REUTERS

С начала специальной военной операции более 40% инфраструктуры железной дороги Украины разрушено, работы по восстановлению железнодорожных путей не прекращаются, об этом сообщила первый зампредседателя комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Верховной Рады Юлия Клименко.

«Железнодорожная инфраструктура повреждена за девять месяцев более чем на 40%. Надо отдать должное «Укрзализныце» и другим службам, они ремонтируют постоянно… Поэтому сказать, что завтра остановиться «Укрзализныця», нельзя», - заявила депутат.

Клименко уточнила, что «Укрзализныця» имеет по сравнению с энергетическими объектами и атомными станциями Украины «большую мобильность», поэтому дорожную инфраструктуру уничтожить «практически невозможно».

Как сообщал сайт KP.RU, с середины ноября 2022 года в Киевской области и некоторых других регионах Украины сложилась крайне тяжелая ситуация с энергоснабжением.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что на Украине не осталось тепловых и гидроэлектростанций, по которым еще не наносились удары.

Напомним, Вооруженные силы России с 10 октября 2022 года стали наносить удары по критической инфраструктуре Украины после теракта на Крымском мосту.