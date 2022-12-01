Германия планирует разместить на польско-украинской границе восемь ЗРК Patriot Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Польши Мариуш Блащак в сейме сообщил, что Германия предложила разместить в стране восемь пусковых установок зенитно-ракетных комплексов Patriot на границе с Украиной

«Германия говорит о восьми пусковых установках системы Patriot», - заявил Блащак.

Как сообщал сайт KP.RU, министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявляла, что в системе противовоздушной обороны ЕС существуют серьезные бреши, которые стали видны после падения украинской ракеты в Польше.

Ранее Блащак рассказывал, что Польша предлагала Германии разместить системы противоракетной обороны Patriot на польско-украинской границе.

Ламбрехт в ответ на предложение Польши запрещала польским властям передавать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Напомним, 15 ноября 2022 года польские СМИ сообщили о падении ракет в деревне Пшеводув Люблинского воеводства, в результате погибло два человека.