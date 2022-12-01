Песков заявил о нелегитимности попыток Запада создать "трибунал" по Украине

Дмитрий Песков Фото: ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о попытках Запада создать некий "трибунал" по Украине.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что подобные действия нелегитимны. Дмитрий Песков заверил, что решения подобного "трибунала" не будут иметь силы и будут осуждаться Москвой.

Как ранее писал сайт KP.RU, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил мнение, что недавнее громкое заявление руководства Еврокомиссии о необходимости создания "трибунала по Украине" - это всего лишь попытка придать легитимность отъему российских активов и беззаконию в отношении РФ.

Напомним, французы негативно восприняли решение европейских властей по созданию специального трибунала для расследования действий РФ на Украине. По их оценке, действия Еврокомиссии базируются на двойных стандартах и могут привести к эскалации кризиса.