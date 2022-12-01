Лавров заявил, что США будут опираться в развитии НАТО на русофобские страны Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США будут опираться в дальнейшем развитии НАТО на Польшу и страны Прибалтики, которые занимают наиболее русофобские и расистские позиции.

«Американцы в дальнейшем развитии Североатлантического альянса полагаются на такие страны, как Польша и страны Прибалтики, которые занимают наиболее русофобские, расистские позиции», - прокомментировал глава ведомства на пресс-конференции вопрос о высказывании Блинкена, заявившего о необходимости расширения структуры НАТО в регионе от Черного до Балтийского морей. При этом такие страны, как Франция и Германия, уже отходят на второй план.

Лавров подчеркнул, что еще до начала специальной военной операции в Польше продвигалась концепция трехморья и примечательно, что Блинкеном эта логика подхвачена.

«Эта идея трехморья, от Черного до Балтийского выстраивать кордон против РФ - она изначально польская, активно поддержанная прибалтами и продвигаемая в качестве концепции возрождения польского величия», отметил министр.

Как сообщал сайт KP.RU, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США и НАТО принимают прямое участие в конфликте на Украине, осуществляя поставки вооружения и подготовку военных кадров.

Также он подчеркнул, восстановление прежних отношений России и Запада в области работы по европейской безопасности не произойдет.