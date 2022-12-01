В Армении разбился самолет B55, два человека погибли

Самолет B55 разбился в Армении Фото: REUTERS

В Армении произошло крушение двухмоторного самолета B55. Об этом сообщает МЧС республики в четверг, 1 декабря 2022 года.

"1 декабря в 14:20 в Национальный центр кризисного управления поступила информация о том, что в районе села Джрабер Котайкского марза разбился и загорелся самолет В55", - говорится в сообщении ведомства.

На место падения воздушного судна прибыли спасатели. Согласно данным ведомства, там обнаружены тела двоих человек. Подробности и причины происшествия уточняются.

Как ранее писал сайт KP.RU, легкомоторный самолет влетел в линию электропередачи (ЛЭП) в округе Монтгомери американского штата Мэриленд 27 ноября 2022 года из-за чего без электричества остались около 85 тысяч жителей.

Напомним, истребитель саудовских Военно-воздушных сил Саудовской Аравии FS-15 потерпел крушение ходе учебного полета. Воздушное судно в результате технической неисправности упало возле военно-воздушной базы короля Абдель Азиза в Восточной провинции, экипаж смог спастись.