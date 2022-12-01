Погибшие во время крушения самолета в Армении летчики были гражданами России

Фото: сайт МЧС Армении

Погибшие в результате крушения самолета В55 летчики были гражданами Российской Федерации. Об этом 1 декабря сообщили в МЧС Армении.

- Выяснилось, что самолет B55, осуществляющий рейс из Еревана в Астрахань, разбился и загорелся возле песчаной шахты в селе Джрабер. На месте обнаружены тела двух пилотов (1979 года рождения и 1983 года рождения, граждане РФ), - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня днем в Армении произошло крушение двухмоторного самолета B55. Инцидент произошёл в районе села Джрабер Котайкского марза. На место падения воздушного судна прибыли спасатели. Подробности и причины происшествия уточняются.

Ранее сайт KP.RU писал, что в США легкомоторный самолет влетел в линию электропередачи (ЛЭП) в округе Монтгомери американского штата Мэриленд 27 ноября 2022 года из-за чего без электричества остались около 85 тысяч жителей.