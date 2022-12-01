Путин заявил, что нужно дать почувствовать гражданам новых территорий преимущества жизни в России

Президент России Путин подчеркнул, что гражданам нужно прежде всего " врасти в российскую действительность" Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что гражданам в новых регионах необходимо дать время, чтобы "врасти в российскую действительность" и почувствовать преимущества от жизни в РФ. Об этом он сказал на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых.

"Ясно, что здесь прежде всего людям, которые пришли, которые проголосовали, нужно, что называется, врасти в российскую действительность, а России нужно прежде всего там закрепиться основательно", - сказал Путин, подчеркнув важность интеграции в образовательную среду России.

Путин отметил, что это не означает "решение вопросов военного или военно-политического характера". По его словам, граждане должны почувствовать "преимущества" жизни в России.

"Этот процесс (закрепления РФ) будет надежным, устойчивым, успешным". "В успехе я не сомневаюсь, но нужно действовать таким образом, чтобы он был осязаемым и наступал как можно быстрее и основательнее", - подчеркнул Путин.

Напомним, после того, как 30 сентября 2022 года Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона подписали договоры о присоединении к РФ, начался переходный период к полной интеграции территорий с момента законодательного их принятия, который продлится до 1 января 2026 года.

Тем временем в Евросоюзе заявили, что никогда не признают итоги референдумов по присоединению к России новых территорий и призывают другие страны поступить аналогично. По мнению мирового сообщества, процедура не является легитимной.

Президент Украины Владимир Зеленский не раз подчеркивал, что для начала мирных переговоров Россия должна выполнить условия предложенной "формулы мира", согласно которой необходимо обеспечить восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий.