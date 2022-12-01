Украинские спецслужбы обвиняют священников Киево-Печерской лавры в «прославлении России» Фото: REUTERS

Служба безопасности Украины в Telegram-канале сообщила о подозрении священников Киево-Печерской лавры за «прославление России».

«Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении организаторам богослужения, во время которого в Киево-Печерской Лавре восхваляли «русский мир», - говорится в заявлении.

Как отмечается в ведомстве, подозреваемым вменяется «оправдание, отрицание агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников, совершенное группой лиц».

Как сообщал сайт KP.RU, 22 ноября 2022 года СБУ проводила обыски на территории Киево-Печерской Лавры в Киеве. Также сотрудники СБУ проводили обыски в храме Украинской православной церкви в Ивано-Франковске

В Верховную раду Украины внесен законопроект о запрете Русской православной церкви и учреждений, входящих в ее состав.

29 ноября 2022 года власти Львовской области запретили в регионе деятельность канонической Украинской православной церкви.