Минюст опубликовал единый реестр с гражданами и организациями иноагентами Фото: REUTERS

Министерство юстиции России опубликовало единый реестр физических и юридических лиц, объявленных в РФ "иностранными агентами". Документ опубликован в формате PDF. Всего в списке на данный момент размещено 15 листов и 493 позиции.

В новом списке у "иностранных агентов" указаны дата и основание включения в реестр. У физических лиц также прописаны даты рождения, а у организаций — основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). В реестре также содержатся ссылки на интернет-ресурсы некоторых юридических лиц - "иноагентов", имена участников организаций и адреса. Кроме того, в списке есть свободное поле, в которое можно вписать номер СНИЛС тех, кого объявили "иноагентами", однако пока колонка не заполнена ни у одного включенного в реестр.

Напомним, с 1 декабря 2022 года вступает в силу закон, который ужесточает правила налогообложения иностранных агентов в России и лиц, выполняющих функции иноагента.