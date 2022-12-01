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НовостиПолитика1 декабря 2022 15:53

Минюст опубликовал единый реестр с гражданами и организациями иноагентами

Всего в списке на данный момент размещено 15 листов и 493 позиции
Владимир РОМАНЕНКО
Минюст опубликовал единый реестр с гражданами и организациями иноагентами

Минюст опубликовал единый реестр с гражданами и организациями иноагентами

Фото: REUTERS

Министерство юстиции России опубликовало единый реестр физических и юридических лиц, объявленных в РФ "иностранными агентами". Документ опубликован в формате PDF. Всего в списке на данный момент размещено 15 листов и 493 позиции.

В новом списке у "иностранных агентов" указаны дата и основание включения в реестр. У физических лиц также прописаны даты рождения, а у организаций — основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). В реестре также содержатся ссылки на интернет-ресурсы некоторых юридических лиц - "иноагентов", имена участников организаций и адреса. Кроме того, в списке есть свободное поле, в которое можно вписать номер СНИЛС тех, кого объявили "иноагентами", однако пока колонка не заполнена ни у одного включенного в реестр.

Напомним, с 1 декабря 2022 года вступает в силу закон, который ужесточает правила налогообложения иностранных агентов в России и лиц, выполняющих функции иноагента.