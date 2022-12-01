В США заявили, что потолок цен на российскую нефть начнется с 60 долларов за баррель и может пересматриваться Фото: REUTERS

Заместитель главы Минфина США Адевале Адейемо сообщил, что западные страны могут достаточно регулярно пересматривать потолок цен на российскую нефть, если сейчас его согласуют на уровне 60 долларов за баррель. Об он рассказал во время выступления на мероприятии Reuters Next в Нью-Йорке.

- Мы планирует периодически пересматривать лимит цен, чтобы он отвечал нашим задачам. Мы не собираемся делать это каждую неделю, потому что хотим обеспечить определенную стабильность на рынке, - заявил Адейемо.

При этом он предположил, что возвращаться к вопросу о пересмотре цен на "черное золото" представители стран будут дважды в месяц.

Незадолго до этого издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что Европейская комиссия предложила странам Евросоюза установить "потолок цен" на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. В публикации говорится, что все 27 государств-членов союза должны одобрить эту цифру, чтобы данная мера вступила в силу.

Как ранее писал сайт KP.RU, вице-премьер РФ Александр Новак предупреждал, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые будут следовать принципу "ценового потолка".