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НовостиПолитика5 ноября 2022 18:46

Канцлер ФРГ Щольц назвал использование ядерного оружия на Украине «чертой, которую нельзя переходить»

Политик призвал Россию четко сказать, что она не будет этого делать
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Щольц назвал использование ядерного оружия на Украине «чертой, которую нельзя переходить»

Щольц назвал использование ядерного оружия на Украине «чертой, которую нельзя переходить»

Фото: REUTERS

Применение ядерного оружия на Украине является «чертой, которую нельзя переходить», заявил канцлер Германии Олаф Шольц на съезде Социал-демократической партии ФРГ (СДПГ).

«Недопустимо применять ядерное оружие в этом конфликте. Мы призываем Россию четко заявить, что она этого делать не будет. Это станет чертой, которую нельзя переходить», – сказал глава германского правительства.

Напомним, ранее канцлер ФРГ заявил, что в настоящее время нет смысла рассуждать о возможности ядерной войны. Он выступил против использования ядерного оружия.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что риск применения Россией ядерного оружия на Украине невысок, но альянс относится к этому очень серьезно.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин заявлял, что в ядерной войне не может быть победителей, такая война никогда не должна быть развязана.