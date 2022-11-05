Канцлер ФРГ Щольц назвал использование ядерного оружия на Украине «чертой, которую нельзя переходить»

Щольц назвал использование ядерного оружия на Украине «чертой, которую нельзя переходить» Фото: REUTERS

Применение ядерного оружия на Украине является «чертой, которую нельзя переходить», заявил канцлер Германии Олаф Шольц на съезде Социал-демократической партии ФРГ (СДПГ).

«Недопустимо применять ядерное оружие в этом конфликте. Мы призываем Россию четко заявить, что она этого делать не будет. Это станет чертой, которую нельзя переходить», – сказал глава германского правительства.

Напомним, ранее канцлер ФРГ заявил, что в настоящее время нет смысла рассуждать о возможности ядерной войны. Он выступил против использования ядерного оружия.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что риск применения Россией ядерного оружия на Украине невысок, но альянс относится к этому очень серьезно.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин заявлял, что в ядерной войне не может быть победителей, такая война никогда не должна быть развязана.