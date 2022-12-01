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НовостиПолитика1 декабря 2022 18:10

Совбез ООН проведет заседание по Украине в декабре 2022

Источник:kp.ru
Совбез ООН проведет заседание по Украине в декабре 2022

Совбез ООН проведет заседание по Украине в декабре 2022

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Безопасности ООН в декабре 2022 года намерен провести заседание по ситуации на Украине. Об этом 1 декабря на брифинге сообщила постпред председательствующей в текущем месяце в Совбезе Индии Ручира Камбодж.

- Украина находится в фокусе серьезного внимания Совета Безопасности ООН. Будет заседание по Украине, - анонсировала она.

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