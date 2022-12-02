В офисе Зеленского рассказали о потерях ВСУ с февраля

В офисе Зеленского рассказали о потерях ВСУ с начала СВО. Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины с начала февраля составили не менее десяти и не более тринадцати тысяч человек. Об этом заявил в четверг 1 декабря в телеэфире советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Подоляк сослался на данные Генштаба Украины, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о не менее чем ста тысячах погибших с начала СВО украинских военных. О том, почему Еврокомиссия удалила оценку потерь Украины, читайте здесь на KP.RU.

В то же время член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что оценка военных потерь Украины в сто тысяч человек с начала специальной военной операции сильно занижена.

В сентябре 2022 года председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли рассказал о потерях украинской армии с начала российской спецоперации. По его словам, Киев понес десятки тысяч потерь среди своих военных.

Командующий российским военным контингентом в зоне СВО генерал Суровикин сообщил, что в ходе наступления за период с августа по октябрь ВСУ потеряли более 9,5 тысяч военнослужащих убитыми и раненными.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 декабря 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.