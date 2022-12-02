Байден и Макрон поужинали на полмиллиона долларов

Ужин Байдена и Макрона с омарами и мороженым обошелся Белому дому в полмиллиона долларов. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден и французский лидер Эмманюэль Макрон завершили прошедшую в Вашингтоне в четверг 1 декабря встречу ужином, который обошелся в полмиллиона долларов. Об этом сообщает телеканал CNN.

По информации телеканала, в меню президентского ужина входили равиоли из кабачков и говядина с гарниром из картофеля, топинамбура, зелени и крема и з кресс-салата. Морепродукты были представлены омарами и икрой. Также на ужине подавали сыры в ассортименте, а в списке десертов были апельсиновый бисквит, жареные груши с цитрусовым соусом и мороженое.

В указанную сумму вошли также украшения и аренда посуды, уточняет телеканал.

Напомним, Джо Байден во время встречи с французским лидером заявил о готовности сделать все, чтобы Иран не получил ядерное оружие.

Также Байден заявил о готовности вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным по поводу завершения спецоперации на Украине. При это он считает, что Путин должен «проявить интерес» к завершению конфликта.

В то же время президенты США и Франции договорились помогать Украине, сколько потребуется. Политики готовы оказывать политическую, гуманитарную, экономическую помощь.