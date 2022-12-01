Байден заявил о готовности сделать все, чтобы Иран не получил ядерное оружие

Байден заявил, что не допустит, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие. Фото: REUTERS

США и Франция будут предпринимать все возможные действия, чтобы Иран не получил ядерное оружие. Об этом шла речь на встрече президента США Джо Байдена и президента Франции Эмманюэля Макрона. Встреча состоялась в четверг 1 декабря в Белом доме.

«Они по-прежнему полны решимости гарантировать, чтобы Иран никогда не смог разработать или приобрести ядерное оружие», - сказано в распространенном пресс-службой Белого дома пресс-релизе по итогам встречи лидеров двух стран.

Сообщается, что Байден и Макрон обсудили также «вопрос передачи Ираном ракет и дронов, в том числе негосударственным структурам», которая может «угрожать стабильности и безопасности в регионе».

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил о готовности «в крайнем случае» прибегнуть к военным средствам, чтобы Иран не получил ядерное оружие.

Также Байден заявил о готовности вести переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным по поводу завершения спецоперации на Украине.

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