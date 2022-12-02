Пушков назвал игру НАТО «рискованной» после заявления Столтенберга о роли альянса в украинском конфликте

Пушков ответил Столтенбергу на его заявление о роли НАТО в украинском конфликте. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российский сенатор Алексей Пушков резко ответил генсеку Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу на его заявление о роли НАТО в украинском конфликте.

«Столтенберг прекрасно отдает себе отчет в той тонкой грани, на которой находится НАТО, стремясь нанести максимальный вред безопасности России и минимальный - самим себе», - написал Пушков в Telegram.

Сенатор назвал игру со стороны НАТО «рискованной» и предостерег Брюссель от опасности превращения контролируемого кризиса в неконтролируемый.

Напомним, Йенс Столтенберг назвал локализацию конфликта на Украине основной задачей НАТО.

Ранее Столтенберг посоветовал Украине думать не о членстве в НАТО, а о сохранении государства.

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