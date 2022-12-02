Офицеры ВСУ паникуют из-за отсутствия приказа на отступление из Артемовска

Офицеры ВСУ паникуют из-за отсутствия приказа уходить из Артемовска Фото: REUTERS

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не дает приказ на отступление из Артемовска, несмотря на стремительно ухудшающуюся обстановку, что вызывает панику среди офицерского состава украинских войск. Об этом сообщил ТАСС офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в пятницу, 2 декабря 2022 года.

"Сейчас вышестоящее командование [ВСУ] даже не рассматривает предложения по передислокации, что в свою очередь вызывает панические настроения среди старшего офицерского состава", - констатировал Марочко.

По его словам, положение украинских вооруженных формирований в районе Артемовска становится хуже с каждым днем и имеются все основания для их эвакуации в безопасное место.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что пути снабжения украинских войск по трассе Горловка – Артемовск будут перекрыты благодаря освобождению населенного пункта Курдюмовка.

Напомним, пленный военнослужащий 25-ой отдельной штурмовой бригады украинских силовиков Александр Барлян сообщил журналистам, что командование ВСУ не интересует число погибших и раненых. По его словам, это подтверждается приказами. В частности, может быть отдано распоряжение занять ту или иную точку, даже если для этого придется всю "роту положить".