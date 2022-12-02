Власти подконтрольного Киеву Запорожья сообщили об ударе по инфраструктуре города

Александр Старух сообщил о ракетном ударе по инфраструктуре города Запорожье Фото: Кадр видео

Назначенный Киевом глава областной администрации Александр Старух сообщил о ракетном ударе по объектам промышленной и энергетической инфраструктуры подконтрольного Вооруженным силам Украины города Запорожье.

По его словам, удар нанесен в ночное время в пятницу, 2 декабря 2022 года.

"Его целью было разрушение промышленной и энергетической инфраструктуры областного центра", - написал Старух в своем телеграм-канале.

В результате возникло возгорание. Его ликвидировали пожарные.

Как ранее писал сайт KP.RU, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российские удары по украинским объектам энергетики призваны вывести из строя ту инфраструктуру, что помогает ВСУ убивать русских.

По словам Сергея Лаврова, спецоперация РФ на Украине с самого начала проводилась в режиме минимизации любых негативных последствий для гражданского населения и для инфраструктуры, это отмечалось, в частности, экспертами из стран НАТО.