Лавров: Россия наносит удары по инфраструктуре, помогающей убивать русских

Лавров объяснил, почему Россия наносит удары по критической инфраструктуре Украины. Фото: REUTERS

Российские удары по украинским объектам энергетики призваны вывести из строя ту инфраструктуру, что помогает ВСУ убивать русских. Об этом в четверг 1 декабря заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Мы выводим объекты энергетики, которые позволяют вам накачивать Украину смертоносным оружием, чтобы убивать русских», - сказал Лавров.

Видео, в котором Лавров объяснил, почему Россия наносит удары по инфраструктуре на Украине, смотрите здесь на KP.RU.

Напомним, Россия начала наносить ракетные удары по критической инфраструктуре Украины 10 октября 2022 года, после того, как был совершен террористический акт на Крымском мосту.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российские ракетные удары нанесли колоссальный урон Украине.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя назвал удары ВС РФ по объектам инфраструктуры Украины ответом на милитаризацию Киева.

Глава Госсовета Крыма Константинов заявил, что ракетные удары по инфраструктуре Украины необходимы.