Владимир Рогов Фото: из соцсетей

Российские военные ударили по пункту дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольном Киеву пригороде Запорожья. Об этом рассказал РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в пятницу, 2 декабря 2022 года.

"Минувшей ночью уничтожено административное здание в южном пригороде Запорожья, где находилось расположение боевиков Зеленского", - уточнил Рогов, добавив, что также поражена одна из подстанций в городе.

Как ранее писал сайт KP.RU, назначенный Киевом глава областной администрации Александр Старух заявил о ракетном ударе по объектам промышленной и энергетической инфраструктуры подконтрольного ВСУ города Запорожье.

Напомним, Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины направили на подконтрольную Киеву территорию Запорожской области более 700 спецназовцев, способных форсировать Днепр.