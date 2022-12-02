Российские подразделения ПВО получили софт для легкого уничтожения ракет HIMARS

Российское ПВО научили легко сбивать американские ракеты HIMARS Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России получили новое программное обеспечение, которое позволяет легко обнаруживать и сбивать ракеты американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщил журналистам командир одного из подразделений. Его слова приводит РИА Новости.

"Прошили нам новую программу, и HIMARS сейчас как обычные цели, - уточнил офицер. - Свободно видим, наблюдаем и уничтожаем без проблем".

Как писал сайт KP.RU, днем ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что российским артиллеристам удалось уничтожить американскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS с боекомплектом и экипажем.

Напомним, в конце ноября российские военные уничтожили в Запорожской области склад боеприпасов реактивной системы залпового огня HIMARS, принадлежавший Вооруженным силам Украины.