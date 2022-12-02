Песков оценил условия Байдена для переговоров с Путиным

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал условия, которые выдвинул президент Соединенных Штатов Джозеф Байден для начала переговоров с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации на Украине.

По оценке пресс-секретаря президента РФ, предложение главы Белого дома неприемлемо.

"Фактически, что сказал президент Байден: он сказал, что переговоры возможны только после того, как Путин уйдет из Украины", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Вместе с тем, Владимир Путин "был, есть и остается открытым для переговоров со всеми", если этот процесс соответствует российским интересам, которые глава государства намерен отстаивать, заключил представитель Кремля.

Напомним, Джозеф Байден на совместной пресс-конференции с приехавшим к нему президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о готовности вести переговоры с Россией.

"Я готов поговорить с господином Путиным, если он действительно проявит интерес к тому, чтобы положить конец конфликту", - подчеркнул Байден.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов выразил мнение, что Стремление Соединенных Штатов к переговорам с Россией не означает прекращения конфликта на Украине, Вашингтон готов начать торг на своих условиях.