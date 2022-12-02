Российские войска сбили украинские МиГ-29 и Су-25

Российские войска сбили два украинских самолета в ДНР Фото: Минобороны РФ

Российские войска сбили два украинских самолета в Донецкой народной республике (ДНР) за сутки. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства обороны России в пятницу, 2 декабря 2022 года.

Многоцелевой истребитель МиГ-29 уничтожен истребительной авиацией в районе населенного пункта Украинка, а штурмовик Су-25 - средствами противовоздушной обороны рядом с селом Никольское.

Как ранее писал сайт KP.RU, украинские военные начали самовольно покидать свои позиции в зоне проведения военной спецоперации после заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, озвучившей потери Вооруженных сил Украины за последние девять месяцев.

Напомним, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что российские военные ударили по пункту дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольном Киеву пригороде Запорожья.