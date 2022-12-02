СБУ обвинила бывшего митрополита Кировоградской епархии УПЦ в подрывной деятельности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение бывшему митрополиту Кировоградской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в подрывной деятельности. Как утверждают в ведомстве, он оправдывал присоединение Крыма к России.

«Епископ входил в ближайшее окружение московского патриарха Кирилла, с которым координировал распространение прокремлевских взглядов в регионе. Митрополит был на постоянной связи с главой РПЦ и выполнял его поручения по оправданию российской агрессии и присоединению части территории Украины, в частности Крыма», – сообщается в Telegram-канале СБУ.

В ведомстве заявили, что патриарх Кирилл отправлял указания в виде письменных циркуляров, а также давал их во время личных встреч в России. По информации СБУ, в церквях общины людям «раздавали враждебную пропагандистскую литературу», в которой «ставилась под сомнение украинская государственность и восхвалялся кремлевский режим». Деятельность бывшего митрополита угрожает государственной безопасности Украины, считают в ведомстве.

Как сообщал сайт KP.RU, ранее украинские СМИ заявили о проведении СБУ обысков в Киево-Печерской Лавре. Позже в ведомстве назвали обыски «контрразведывательными мероприятиями» в рамках работы по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб на Украине.