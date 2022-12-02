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НовостиПолитика2 декабря 2022 12:41

ООН начал изучение видеозаписи с расправой над российскими военными

Представители ООН намерены глубже проникнуть в суть дела, заявили во всемирной организации
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
ООН начал изучение видеозаписи с расправой над российскими военными

ООН начал изучение видеозаписи с расправой над российскими военными

Фото: REUTERS

Организация объединенных наций начала изучение видеокадров, на которых запечатлена расправа над российскими военными в Макеевке. Об этом сообщил глава комиссии ООН по расследованию событий на Украине Эрик Месе.

«Мы знаем об этом событии. Сейчас комиссия расследует как само видео, так и его качество, подлинность, а также элементы, чтобы глубже проникнуть в суть дела», – сказал представитель всемирной организации на пресс-конференции.

Ранее в соцсетях появились видео, на которых демонстрируются кадры перед расстрелом российских бойцов военными Вооруженных сил Украины. Как заявили в Министерстве обороны России, инцидент в очередной раз указал на живодерскую сущность властей Украины. Украинские военные намеренно убили попавших в плен российских военнослужащих, расстреляв более 10 человек, отметили в ведомстве. После этого Следственный комитет России завел уголовное дело по факту массового расстрела российских пленных.