ООН начал изучение видеозаписи с расправой над российскими военными Фото: REUTERS

Организация объединенных наций начала изучение видеокадров, на которых запечатлена расправа над российскими военными в Макеевке. Об этом сообщил глава комиссии ООН по расследованию событий на Украине Эрик Месе.

«Мы знаем об этом событии. Сейчас комиссия расследует как само видео, так и его качество, подлинность, а также элементы, чтобы глубже проникнуть в суть дела», – сказал представитель всемирной организации на пресс-конференции.

Ранее в соцсетях появились видео, на которых демонстрируются кадры перед расстрелом российских бойцов военными Вооруженных сил Украины. Как заявили в Министерстве обороны России, инцидент в очередной раз указал на живодерскую сущность властей Украины. Украинские военные намеренно убили попавших в плен российских военнослужащих, расстреляв более 10 человек, отметили в ведомстве. После этого Следственный комитет России завел уголовное дело по факту массового расстрела российских пленных.