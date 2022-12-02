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НовостиПолитика2 декабря 2022 13:17

Украинские войска нанесли удар по трансформаторной подстанции в Токмаке Запорожской области

Города региона ежедневно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ, заявили власти Запорожья
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Украинские войска нанесли удар по трансформаторной подстанции в Токмаке Запорожской области

Украинские войска нанесли удар по трансформаторной подстанции в Токмаке Запорожской области

Фото: EAST NEWS

Вооруженные силы Украины нанесли удар по трансформаторной подстанции в городе Токмак Запорожской области, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий.

«Сегодня ночью был нанесен артиллерийский удар по трансформаторной подстанции города Токмак Пологовского района. Отработала система ПВО в небе над Мелитополем, пресечена попытка провокации на подстанции в Энергодаре», – написал он в своем Telegram-канале.

По словам врио главы Запорожской области, города региона ежедневно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Как уточнил Балицкий, украинские военные целенаправленно бьют по гражданской инфраструктуре и социальным объектам, пытаясь уничтожить жилищно-коммунальную структуру.

Как писал сайт KP.RU, врил главы Запорожья опроверг сообщения о захвате Пологи и эвакуации из Васильевки, назвав их фантазиями пропагандистской машины Киева.