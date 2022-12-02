Встреча Путина с новым составом СПЧ пройдет в декабре 2022 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Встреча президента России Владимира Путина с новыми членами Совета по правам человека (СПЧ) РФ состоится в этом месяце, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Да, действительно, такое мероприятие в декабре состоится. Сейчас оно готовится», – сказал пресс-секретарь главы государства в беседе с ТАСС.

Напомним, 17 ноября 2022 Путин принял решение обновить состав Совета по правам человека. Среди новых членов СПЧ десять человек, в том числе специальный корреспондент KP.RU Александр Коц и член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина.

Песков, комментируя обвновление состава СПЧ, отмечал, что в новых обстоятельствах другие лица становятся лидерами общественного мнения и могут лучшим образом представлять гражданское общество. Они являются наиболее правильным отражением гражданского общества, сказал он.