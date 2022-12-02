В Израиле призвали Нетаньяху не поставлять оружие Украине

В Израиле призвали Нетаньяху не поставлять оружие Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Израильский антинацистский фронт «Аллея ангелов» выступил с публичным обращением к избранному премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяхе не поставлять оружие Украине.

Участники выразили обеспокоенность информацией, что Израиль, возможно, поставляет Украине противоракетное и противотанковое вооружение.

Антинацистский фронт призвал Нетаньяху не передавать оружие Киеву и прекратить возможные поставки.

Кроме того, организаторы подчеркнули в обращении вопрос о сохранении Израилем нейтрального статуса. Ими высказано пожелание, чтобы премьер Израиля вместе с президентом России сотрудничали для завершения конфликта на Украине.

Как сообщал сайт KP.RU, ранее глава МИД Украины Кулеба жаловался, что некоторые государства не хотят продавать Киеву оружие в «достаточном количестве».

Кроме того, отмечалось, что Германия своими поставками вооружений на Украину сильно исчерпала собственное количество боеприпасов.

При этом китайское издание Global Times прогнозировало, что поставки оружия Киеву со стороны НАТО вскоре резко сократятся из-за истощения стран-участниц ЕС.