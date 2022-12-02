«Предателей нигде не любят». Захарова прокомментировала разбирательство против телеканала «Дождь»* в Латвии

Захарова прокомментировала разбирательство против телеканала «Дождь»* в Латвии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на судебное разбирательство в отношении телеканала «Дождь»* в Латвии. Дипломат иронично отметила, что предателей не любят нигде.

«Ой, как нехорошо получилось. Ждем приступ биполярочки у ПАСЕ и ОБСЕ… Не выручили и подписанные сотрудниками «Дождя»* бумажки о лояльности местным спецслужбам? Запомните, предателей нигде не любят», – написала она в своем Telegram-канале.

Захарова обратила внимание, что коллеги бывшего ведущего телеканала Алексея Коростелева «феерически слили» его, а каминг-аут с размещением гей-символики также не спас «Дождь»* от разбирательства.

Как писал сайт KP.RU, министр обороны Латвии Артис Пабрикс сообщил, что телеканал «Дождь»* должен вернуться в Россию и работать там. По его словам, начались разбирательства в отношении канала после высказывания экс-ведущего Алексея Коростелева о помощи российской армии.

Незадолго до этого «Дождь»* уволил Коростелева, который рассказал в эфире о «помощи с элементарными удобствами российским солдатам».

* СМИ, выполняющее в России функции иноагента