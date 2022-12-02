Слуцкий считает, что потолок цен на российскую нефть ставит под удар энергобезопасность ЕС Фото: Евгения ГУСЕВА

Введение потолка на нефть из России ставить под удар энергобезопасность Евросоюза, считает глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Евросоюз ставит под удар свою энергетическую безопасность. Там не установили потолок, а пробили дно, причем снова. Ради удовлетворения амбиций заокеанских партнеров, но помощи от них европейцам не дождаться», – заявил депутат в беседе с ТАСС.

По мнению парламентария, лимит цен на российскую нефть равноценен выстрелу в самого себя и является попиранием законов рынка. Слуцкий добавил, что Россия не будет поставлять сырье странам, которые введут потолок цен.

Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 2 декабря, Евросоюз принял решение о введении потолка на нефть из России в 60 долларов за баррель. Речь идет о сырье, поставляемом по морю. Решение вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.

Напомним, Еврокомиссия намерена сделать потолок цен на российскую нефть регулируемым.