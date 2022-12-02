Совет ЕС подтвердил решение о введении потолка цен на российскую нефть Фото: REUTERS

Совет Евросоюза подтвердил, что ЕС принял решение о введении потолка не нефть из России в 60 долларов за баррель.

«Послы только что достигли соглашения по ценовому потолку на российскую нефть, транспортируемую морем. Письменная процедура последует, решение вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС», – сказано в Twitter чешского представительства в Совете ЕС.

Напомним, Польша призывала ввести потолок цен на российскую нефть в 30 долларов за баррель. Кроме того, Варшава призвала ЕС как можно быстрее отказаться от российской нефти.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Россия не будет поставлять энергоресурсы странам, принявшим потолок цен.

Как писал сайт KP.RU, заместитель главы Министерства финансов США Адевале Адейемо сообщил, что западные страны могут регулярно пересматривать потолок цен на российскую нефть, если сейчас его согласуют на уровне 60 долларов за баррель.